Sampdoria | Giovinco | “Club prestigioso | difficile dire no Quagliarella e Candreva…”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Giornata di presentazione per il neo acquisto della, Sebastian, ex attaccante di Juventus, Empoli e Parma, che trona in Serie A, dopo l'esperienza con la maglia del Toronto nella MLS canadese

La Sampdoria, che già in passato lo aveva corteggiato ... ne verremo fuori", conclude Giovinco L'attaccante ex Toronto: "Sono felicissimo di tornare a giocare in Serie A". (Sport Mediaset) Ecco che ...La Sampdoria, che già in passato lo aveva corteggiato, lo ha scelto per sostituire l'infortunato Manolo Gabbiadini. "Quando ho ricevuto la chiamata, non ci ho pensato un attimo a dire sì: ho fatto le ...