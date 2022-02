“Lo schifo” Miriana Trevisan | su Biagio D’Anelli perde la testa | “Queste cose non te le aspetti”

Advertising

SimonaG10352011 : È passata miriana e katia ha detto a bassa voce “passa via” Ma vi rendete conto dello schifo che fanno queste due… - Loly62252363 : RT @waitingformybae: Miriana: 'Spero da casa capiscano lo schifo di questo attacco' E sapete a cosa si riferisce? A SOLEIL CHE CHIEDE -SE… - vivodipesto : RT @dratodoran22: Katia che dalla della vipera a Manila perché non le fa la tinta e poi da delle vipere a Miriana ,Nataly e Manila . Sempre… - Luzdelparamo : RT @samanta_012: Katia riferendosi a Manila, Miriana e Nathaly: “Dovrebbero stare nella bolgia infernale” CHE SCHIFO. E Soleil che non le… - Loredan18318646 : RT @Mar81697715Mar: 'Starebbero bene in una bolgia infernale' riferito a Manila, Miriana e Nathaly Sempre più schifo #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : schifo Miriana

Caffeina Magazine

Noto loe spero lo noteranno da casa. In realtà questi attacchi non li capisco".Trevisan "Lulù Selassiè mi ha ricattata"/ "Ma non posso mentire in diretta?" Chiudiamo con una nuova ...Noto loe spero lo noteranno da casa. In realtà questi attacchi non li capisco" , questa la lamentela diriportata da Biccy. Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip .Miriana e le domande di Soleil su Biagio Oltre ai pessimi rapporti ... Perché non me l’aspetto che me lo richieda sempre. Noto lo schifo e spero lo noteranno da casa. In realtà questi attacchi non li ...(Webmagazine24) Adesso chiedere l'età é cattiveria?????? Miriana poi aggiunge "Noto lo schifo e lo noteranno da casa" Da casa vediamo anche lo schifo che dite voi ??#gfvip #solearmy pic. Lo sfogo con ...