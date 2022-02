Libia | il premier Dbeibah sfugge ad un attentato | spari contro la sua auto

Advertising

fisco24_info : Libia, il premier Dbeibah sfugge a un attentato: Tv: sconosciuti sparano contro auto. Sarebbe illeso - NuovoSud : Premier della Libia sfugge a un attentato - LaStampa : Libia: attentato contro il premier Dbeibah, un commando spara contro la sua auto - il_piccolo : Libia: attentato contro il premier Dbeibah, un commando spara contro la sua auto - messveneto : Libia: attentato contro il premier Dbeibah, un commando spara contro la sua auto: L’agguato mentre il primo ministr… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia premier

Ilsarebbe usicto illeso secondo i media.Secondo la stessa fonte, alcuni proiettili hanno colpito l'auto del, dopodiché il commando sarebbe riuscito a prendere la fuga a bordo di un'altra auto. Secondo quanto riportano altri media ...Il premier libico Abdel Hamid Dbeibah è sfuggito a un attentato alle prime ore di oggi. Lo rende noto al Arabiya, citando la tv Al-Hadath, secondo la quale un commando di sconosciuti ha aperto il ...La manovra politica in atto da settimane in Libia per sostituite il premier Abdelhamid Dbeibah si è "arricchita" oggi di un altro elemento, un'azione militare. Il primo ministro è sfuggito a un ...