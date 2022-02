La concessionaria Aci riscuote i soldi del bollo auto ma non li versa | imprenditrice condannata | confiscati conti | auto e case

Advertising

Corriere Adriatico

SASSOFERRATO - L'imprenditrice di Sassoferrato ,della delegazionedi Roma, riscuoteva i soldi del bollo auto ma poi non li versava. L'indagine della Finanza di Fabriano ha portato alla condanna a due anni e alla confisca di beni ...... proprio perchè la proprietà passa dallacon un chilometraggio davvero irrisorio e ... Questo è possibile contattando l'o Autostrade per l'Italia . Se il veicolo è recentemente ...in qualità di concessionario della delegazione ACI di Roma. L’attività di indagine era nata a seguito di un esposto presentato dalla Direzione Programmazione Economica e Bilancio della Regione Lazio, ...SASSOFERRATO - L'imprenditrice di Sassoferrato, concessionaria della delegazione Aci di Roma, riscuoteva i soldi del bollo auto ma poi non li versava. L'indagine della Finanza di Fabriano ha portato ...