Foibe: Fiano, 'interrogazione Pd a Bianchi su circolare Miur' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Presenteremo una interrogazione urgente al ministro dell'Istruzione sulla vicenda della circolare inviata alle scuole dal capo dipartimento del ministero sulle modalità di celebrazione della giornata del Ricordo. Il paragone che il documento del Ministero dell'Istruzione fa tra progetto di sterminio totale del popolo ebraico e il massacro delle Foibe è totalmente sbagliato e ha sollevato indignazione tra la comunità ebraica, l'Anpi e tanti parlamentari. Chiederemo conto al ministro dell'origine della circolare e di come sia stata possibile che proprio il Miur abbia concepito e inviato una tale assurdità". Così Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Presenteremo unaurgente al ministro dell'Istruzione sulla vicenda dellainviata alle scuole dal capo dipartimento del ministero sulle modalità di celebrazione della giornata del Ricordo. Il paragone che il documento del Ministero dell'Istruzione fa tra progetto di sterminio totale del popolo ebraico e il massacro delleè totalmente sbagliato e ha sollevato indignazione tra la comunità ebraica, l'Anpi e tanti parlamentari. Chiederemo conto al ministro dell'origine dellae di come sia stata possibile che proprio ilabbia concepito e inviato una tale assurdità". Così Emanuele, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

Advertising

Adriano07883742 : FIANO E I PARTIGIANI SONO COME L'AIDS..SE LI CONOSCI LI EVITI. Giorno del Ricordo, “#Foibe come la Shoah”: rabbia d… - TV7Benevento : Foibe: Fiano, 'interrogazione Pd a Bianchi su circolare Miur' - - Agenparl : Foibe. Fiano (PD), interrogazione urgente a Bianchi su circolare Miur) - - ilbisa1 : Foibe come Shoah, Fiano razzista: non paragonare morti italiani a ebrei - GianniVezzani1 : RT @ImolaOggi: Giorno del Ricordo, “#Foibe come la Shoah”: rabbia di Fiano e dei Partigiani -