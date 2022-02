ANBI: in Italia deficit idrico da record (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allarmante la fotografia dell’Italia scattata dall’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), dal cui report emerge che, se al Sud il deficit idrico desta molta preoccupazione, è però al Nord che si battono tutti i record negativi: decresce il lago di Garda e il lago d’Iseo registra una percentuale d riempimento pari solo al 13,6%, mentre il Maggiore ha un’altezza inferiore di circa 76 centimetri alla media del periodo.L’ANBI richiama l’attenzione anche sul Centro-Sud, dove in Toscana le portate dei corsi d’acqua sono tutte ampiamente al di sotto della normalità. Fanno eccezione Abruzzo, Calabria e Sardegna.Molto più a nord, in Valle d’Aosta, non si registrano significative precipitazioni e il fiume Dora Baltea questa settimana ha la ... Leggi su cityroma (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allarmante la fotografia dell’scattata dall’(Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), dal cui report emerge che, se al Sud ildesta molta preoccupazione, è però al Nord che si battono tutti inegativi: decresce il lago di Garda e il lago d’Iseo registra una percentuale d riempimento pari solo al 13,6%, mentre il Maggiore ha un’altezza inferiore di circa 76 centimetri alla media del periodo.L’richiama l’attenzione anche sul Centro-Sud, dove in Toscana le portate dei corsi d’acqua sono tutte ampiamente al di sotto della normalità. Fanno eccezione Abruzzo, Calabria e Sardegna.Molto più a nord, in Valle d’Aosta, non si registrano significative precipitazioni e il fiume Dora Baltea questa settimana ha la ...

