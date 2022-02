AEW | La stella NJPW Jay White varca la forbidden door “per rimediare ad un errore di Tony Khan”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sebbene non abbia fatto rumore come l’ingaggio di Keith Lee, la AEW questa notte ha salutato anche l’arrivo di un altro nome noto, quello di Jay. Lo Switchblade si è presentato a modo suo a Dynamite, aiutando gli Young Bucks e Adam Cole a picchiare Trent Beretta. Si è trattato di un colpo “extra” rispetto all’ingaggio di Keith Lee e lo stessoha ammesso di averlo portato in AEW dopo aver usato a sproposito il terminenel suo annuncio della settimana scorsa. Keith Lee, che era stato da sempre al centro del suo annuncio, non aveva nessuna porta dare essendo un free agent, dunque persarebbe stato pescato il nome di Jay, al momento sotto contratto con la New Japan Pro Wrestling. Il wrestler ...

Durante l’ultima puntata di Dynamite (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI), ha fatto il suo debutto Keith Lee (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS), l’ex Superstar della WWE non è la sola però ad arrivare ...C’è ovviamente grande attesa per scoprire quale sarà il prossimo acquisto della AEW, anche se molti fan sperano che il nome a sorpresa non sia quello di Ryback. In molti si sono scatenati su Twitter ...