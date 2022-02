«Venerdì riaprono le discoteche», esultano i gestori che rilanciano: via la capienza dimezzata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non servirà un provvedimento ad hoc per consentire alle discoteche di riaprire: Venerdì 11 febbraio, con la scadenza naturale prevista dal decreto che ne stabiliva la chiusura, i locali da ballo potranno ripartire. I gestori delle strutture al chiuso, tuttavia, dovranno continuare a osservare il limite di capienza del 50%. Gianni Indino, portavoce nazionale del sindacato dei locali da ballo (Silb-Fipe), spiega che Roberto Speranza «ha mostrato attenzione alle nostre istanze e ha risposto che non servirà emanare un provvedimento per determinare la riapertura di discoteche e locali da ballo, ma questa sarà la conseguenza naturale della fine del provvedimento che ne decretava la chiusura. Per questo motivo i locali riapriranno dall’11 febbraio». Ieri, 8 febbraio, c’era stato un incontro proprio tra il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non servirà un provvedimento ad hoc per consentire alledi riaprire:11 febbraio, con la scadenza naturale prevista dal decreto che ne stabiliva la chiusura, i locali da ballo potranno ripartire. Idelle strutture al chiuso, tuttavia, dovranno continuare a osservare il limite didel 50%. Gianni Indino, portavoce nazionale del sindacato dei locali da ballo (Silb-Fipe), spiega che Roberto Speranza «ha mostrato attenzione alle nostre istanze e ha risposto che non servirà emanare un provvedimento per determinare la riapertura die locali da ballo, ma questa sarà la conseguenza naturale della fine del provvedimento che ne decretava la chiusura. Per questo motivo i locali riapriranno dall’11 febbraio». Ieri, 8 febbraio, c’era stato un incontro proprio tra il ...

