Traffico Roma del 09-02-2022 ore 11 | 30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto code per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra via Ardeatina e via del Mare segnalato anche un incidente Traffico rallentato per incidente in via Mario Fani altezza incrocio con via Trezza un incidente anche su via Nomentana rallenta il Traffico all'altezza dell'incrocio con via Jacopone da Todi in direzione del centro possibili disagi per semafori guasti su via di Decima altezza incrocio con Viale dell'Oceano Indiano proseguono i lavori di potatura in viale Parioli chiuso in fasce orarie a 717 il tratto tra Piazza Santiago del Cile e via Gualtiero Castellini prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico interrotto il servizio della linea tram 19 nella tratta Baldi Giulia Piazza Risorgimento per un guasto tecnico all'altezza di Piazzale ...

