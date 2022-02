Slittino, Pechino 2022: Leon Felderer terzo nella prova del team relay. Johannes Ludwig il migliore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giornata di gara e di test sulla pista del Yanqing National Sliding Centre. E’ andata in scena la prova di allenamento dello Slittino maschile in vista del team-relay in programma domani. Il budello cinese ha sorriso al campione olimpico Johannes Ludwig che ha dato prova della sua forza fermando i cronometri sul tempo di 58.034. Una prestazione convincente per il tedesco, replicando in maniera fedele quanto già si era visto nel corso della gara individuale. Alle sue spalle troviamo nuovamente l’austriaco Wolfgang Kindl a 77 millesimi (argento nella gara individuale a Pechino) e l’azzurro Leon Felderer di 0.169. Slittino, Dominik Fischnaller più forte della paura e del Covid! La Tigre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giornata di gara e di test sulla pista del Yanqing National Sliding Centre. E’ andata in scena ladi allenamento dellomaschile in vista delin programma domani. Il budello cinese ha sorriso al campione olimpicoche ha datodella sua forza fermando i cronometri sul tempo di 58.034. Una prestazione convincente per il tedesco, replicando in maniera fedele quanto già si era visto nel corso della gara individuale. Alle sue spalle troviamo nuovamente l’austriaco Wolfgang Kindl a 77 millesimi (argentogara individuale a) e l’azzurrodi 0.169., Dominik Fischnaller più forte della paura e del Covid! La Tigre ...

