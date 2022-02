Samsung tra nostalgia e avanguardia | svelati i nuovi Galaxy S22 | S22+ e S22 Ultra

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come nella celebre canzone di Antonello Venditti, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. L’anno scorso come accessorio opzionale nella cover esterna, come possibilità, estensione, compatibilità. Stavolta, direttamente dentro lo smartphone: pareggiando la prerogativa della fortunata serie Note, che soffiava venti di tentazioni sulle estati degli utentipiù stakanovisti, ilS22integra la S Pen. Se la riprende, la riporta nel corpo, trasformando il top di gamma appena svelato dalla casa coreana in un’operosa macchina per la produttività.È una delle numerose caratteristiche di un oggetto che negli anni, sin dal nome, sbandiera la tendenza alla versatilità, alla trasversalità, al meglio possibile in ogni fronte offerto dalla tecnologia del momento. A dispetto delle ...