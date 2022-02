Renzo Rosso offre un buono da 50 euro a chi si vaccina. I No vax: «La dignità non si compra, andrai all’inferno» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al lunghissimo elenco di bersagli attaccati dai No vax negli ultimi due anni ora si aggiunge anche Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel e, secondo i dati di Forbes, al 19° posto tra le persone più ricche d’Italia, con un patrimonio di 3,3 miliardi di dollari. Rosso gestisce anche la Fondazione Otb, un ente benefico che nelle ultime ore ha annunciato un’iniziativa per premiare chi decide di vaccinarsi contro il Coronavirus. Chi farà la prima dose potrà avere un buono dal valore di 50 euro da spendere nel servizio di e-commerce Cortilia, un portale che si occupa di generi alimentari e artigianali a filiera corta. Più bassi i buoni forniti per seconda e terza dose: dieci euro per ogni inoculazione. Gli sconti non sono per tutti: l’iniziativa della Fondazione Otb è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al lunghissimo elenco di bersagli attaccati dai No vax negli ultimi due anni ora si aggiunge anche, fondatore del marchio Diesel e, secondo i dati di Forbes, al 19° posto tra le persone più ricche d’Italia, con un patrimonio di 3,3 miliardi di dollari.gestisce anche la Fondazione Otb, un ente benefico che nelle ultime ore ha annunciato un’iniziativa per premiare chi decide dirsi contro il Coronavirus. Chi farà la prima dose potrà avere undal valore di 50da spendere nel servizio di e-commerce Cortilia, un portale che si occupa di generi alimentari e artigianali a filiera corta. Più bassi i buoni forniti per seconda e terza dose: dieciper ogni inoculazione. Gli sconti non sono per tutti: l’iniziativa della Fondazione Otb è ...

