Musetti | finalmente! Batte Hurkacz e conquista i quarti di Rotterdam

aef966 : @McmLeonardo @86_longo OOOOH FINALMENTE UNO CHE LO DICE. Musetti è puro talento. Spiace dirlo ma matteo senza il se… - elfoblues : ?? alert #Musetti finalmente sta crescendo sul veloce. Risposta e più vicinanza alla linea di fondo (oltre alle soli… - The_tenniscoach : #RotterdamOpen #Musetti che finalmente sfrutta tutto il suo talento e torna a vincere una partita importante. Grande! #tennis - apicella57 : RT @laalcolizzata1: Dopo due ore e quaranta minuti Lorenzo finalmente chiude la partita! Vittoria importante, con anche la presenza di colp… - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: È tornato il mio Lorenzo ?? Finalmente. #Musetti -

Il tabellone ?elimina la testa di serie numero 4 del tabellone e ora si apre scenari molto interessanti nel torneo, considerando l'uscita di Shapovalov (sarebbe potuto essere l'avversario ai ...dovrà tentare di ripartire dalle buone sensazioni del primo parziale, per costruire una ...Emma Raducanu convincente dopo gli Us Open, contro Sloane Stephens ; la giovane campionessa ...Lorenzo Musetti, anche se lentamente, ricomincia a dare confortanti segnali di ripresa. A Rotterdam infatti il carrarese è riuscito a conquistare i quarti di finale dell’omonimo ATP 500 battendo al ...ATP ROTTERDAM - L'azzurro si imppne in tre set sul polacco (6-3 5-7 6-3) e per la settima volta in carriera batte un giocatore classificato tra i primi 20 del ranking.