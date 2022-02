Mondiale per Club 2021: tabellone e accoppiamenti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa, torna il Mondiale per Club, la competizione Fifa che mette di fronte le squadre che hanno vinto i rispettivi tornei continentali: ecco di seguito il tabellone e gli accoppiamenti completi. Ed ecco che per l’Europa c’è il Chelsea che ha trionfato in Champions League, così come i brasiliani del Palmeiras che ha vinto la Copa Libertadores, e altre cinque squadre che proveranno a far bella figura. Appuntamento dal 3 al 12 febbraio, questo dunque il tabellone con gli accoppiamenti aggiornati. Primo turno Al Jazira vs Pirae 4-1 Secondo turno Al Ahly vs Monterrey 1-0 Al Hilal vs Al Jazira 6-1 Semifinali Palmeiras vs Al Ahly 2-0 Al Hilal vs Chelsea 0-1 Finale 5 posto Monterrey vs Al Jazira 3-1 Finale 3 posto Al Ahly vs Al Hilal Finale Palmeiras vs Chelsea ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa, torna ilper, la competizione Fifa che mette di fronte le squadre che hanno vinto i rispettivi tornei continentali: ecco di seguito ile glicompleti. Ed ecco che per l’Europa c’è il Chelsea che ha trionfato in Champions League, così come i brasiliani del Palmeiras che ha vinto la Copa Libertadores, e altre cinque squadre che proveranno a far bella figura. Appuntamento dal 3 al 12 febbraio, questo dunque ilcon gliaggiornati. Primo turno Al Jazira vs Pirae 4-1 Secondo turno Al Ahly vs Monterrey 1-0 Al Hilal vs Al Jazira 6-1 Semifinali Palmeiras vs Al Ahly 2-0 Al Hilal vs Chelsea 0-1 Finale 5 posto Monterrey vs Al Jazira 3-1 Finale 3 posto Al Ahly vs Al Hilal Finale Palmeiras vs Chelsea ...

