Maturità 2022, gli studenti in pressing su Bianchi: “Abbassi il peso dell’esame”. Il ministro riflette: “Ragionamento in corso” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sulla Maturità 2022 si gioca una partita importante. Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi lo sa bene. Lo scorso 31 gennaio la notizia del ritorno alle due prove scritte è stata accolta con stupore dalla maggior parte della popolazione scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sullasi gioca una partita importante. Ildell'Istruzione, Patriziolo sa bene. Lo s31 gennaio la notizia del ritorno alle due prove scritte è stata accolta con stupore dalla maggior parte della popolazione scolastica. L'articolo .

