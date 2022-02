Lo spettro di un nuovo omocausto dopo la Shoah (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se si pensa al Terzo Reich e alla disumana “soluzione finale” ideata da Hilter, le vittime che vengono alla mente sono uomini, donne e bambini ebrei. Eppure, nei campi di concentramento hanno sofferto e sono morti tutti coloro che secondo il folle progetto politico del Fuhrer erano pericolosi. Comunisti, rom, testimoni di Geova e asociali sono finiti nei lager nazisti; assieme a loro, anche le persone omosessuali hanno pagato pur avendo come unica colpa la diversità: il loro sterminio prende il nome di omocausto, una storia ancora poco conosciuta ma che si è ripetuta e potrebbe ripetersi ancora. Vi raccomandiamo... In nome della ziganofobia sono state bruciate "streghe" e uccisi persino bambini Ha una storia centenaria, per colpa sua migliaia di persone sono morte, eppure spesso non sappiamo ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se si pensa al Terzo Reich e alla disumana “soluzione finale” ideata da Hilter, le vittime che vengono alla mente sono uomini, donne e bambini ebrei. Eppure, nei campi di concentramento hanno sofferto e sono morti tutti coloro che secondo il folle progetto politico del Fuhrer erano pericolosi. Comunisti, rom, testimoni di Geova e asociali sono finiti nei lager nazisti; assieme a loro, anche le persone omosessuali hanno pagato pur avendo come unica colpa la diversità: il loro sterminio prende il nome di, una storia ancora poco conosciuta ma che si è ripetuta e potrebbe ripetersi ancora. Vi raccomandiamo... In nome della ziganofobia sono state bruciate "streghe" e uccisi persino bambini Ha una storia centenaria, per colpa sua migliaia di persone sono morte, eppure spesso non sappiamo ...

