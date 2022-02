La Costituzione e l’ambiente non fanno notizia. La riflessione di D’Ambrosio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) 8 febbraio 2022. notizia: la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione. L’Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41 (fonte: Ansa). L’art. 9 tra i principi fondamentali e, attualmente, è composto da due commi. La riforma introduce un ulteriore comma. Ecco il nuovo testo: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. L’art. 41 si trova nella parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”, nel ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) 8 febbraio 2022.: la tutela del, della biodiversità e degli ecosistemi entra in. L’Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41 (fonte: Ansa). L’art. 9 tra i principi fondamentali e, attualmente, è composto da due commi. La riforma introduce un ulteriore comma. Ecco il nuovo testo: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. L’art. 41 si trova nella parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”, nel ...

Advertising

Corriere : La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione. L’Aula della Camera ha defini… - Mov5Stelle : L’ #AmbienteInCostituzione è realtà! È stato approvato in via definitiva il disegno di legge che inserisce la tute… - lauraboldrini : La tutela dell'#ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi da oggi entra nella #Costituzione italiana. L'appr… - Chiara_Fe : RT @plasticfreeit: Oggi è un giorno memorabile per l'Italia: la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra finalment… - brug71 : RT @liberodipensar2: @dottorbarbieri In estrena sintesi, conta l'ambiente più di voi stronzi che emettete CO2 e inquinate sin dalla nascita… -