I giocatori del Pordenone si lanciano in una versione "umana" del curling | Video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutti pazzi per il curling dopo l'oro di Pechino, persino i giocatori del Pordenone che in questo Video si divertono a testare una versione tutta particolare di questo famoso sport di squadra: una versione che prevede l'utilizzo del corpo umano al posto delle classiche pietre di granito da curling. Guarda tutti i Video Pordenone, si rifornivano di droga a Milano e la spacciavano None Pordenone None inter-Pordenone rigori coppa italia calcio None Leggi su panorama (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutti pazzi per ildopo l'oro di Pechino, persino idelche in questosi divertono a testare unatutta particolare di questo famoso sport di squadra: unache prevede l'utilizzo del corpo umano al posto delle classiche pietre di granito da. Guarda tutti i, si rifornivano di droga a Milano e la spacciavano NoneNone inter-rigori coppa italia calcio None

Advertising

Inter : ? | PERISIC Ivan Perisic ha segnato il suo 50° gol con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni: tra i gioca… - Palermofficial : Domani i giocatori si ritroveranno a centrocampo, per un minuto, insieme a tutti gli spettatori sugli spalti. Sarà… - JillUbertoALS89 : Le Olimpiadi di #Pechino 2022 sono molto scomode per Corea del Sud e Giappone. Con l'introduzione di telecamere ad… - ilcirotano : Le maglie più vendute del mondo: Juve in Top 10. Ma tra i giocatori zero italiani - - riccardocossu : @NonEvoluto @Gazzetta_it esatto parliamo dei giocatori del presente, come @mmseize -