Fusione nucleare più vicina | svolta degli scienziati europei «È l' energia pulita del futuro»

Agenzia_Ansa : FLASH | Fusione nucleare più vicina, record da test in Uk. Con il reattore sperimentale europeo Jet, ora più simile a Iter #ANSA - Agenzia_Ansa : L'energia pulita del futuro imita quanto avviene nel cuore delle stelle: il reattore sperimentale europeo Jet (Join… - repubblica : Nucleare, scienziati di Oxford annunciano una fusione da record: il metodo alternativo alla fissione e' piu' vicino - SkyTG24 : Fusione nucleare in Europa, nuovo record di energia prodotta - rubenanguiano : Passo avanti verso la fusione nucleare: nuovo record di energia prodotta- -

Ultime Notizie dalla rete : Fusione nucleare

E' più vicina la, l'energia pulita del futuro che imita quanto avviene nel cuore delle stelle. Il reattore sperimentale europeo Jet ( Joint European Torus) ha generato energia pari a 59 megajoule a ...Proseguono gli esperimenti del consorzio Eurofusion con il Joint European Torus (Jet), il principale reattore di ricerca sullaesistente al mondo: in seguito ai nuovi test è stato possibile realizzare 59 megajoule in 5 secondi, una cifra praticamente raddoppiata rispetto agli ultimi dati raccolti. La quantità ...Jet, esperimento di fusione nucleare europeo: raggiunto a febbraio il nuovo record di energia prodotta. Jet, l’esperimento di fusione nucleare europeo, inizia a dare i suoi frutti, come confermato dai ...La tecnica consiste nel produrre elettricità attraverso il meccanismo delle stelle: generati 59 megajoule a intervalli di 5 secondi, equivalenti a 11 megawatt È più vicina la fusione nucleare ...