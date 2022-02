F1, presentazione Red Bull 2022 oggi in tv: orario e diretta streaming (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’orario e la diretta per seguire live la presentazione della nuova monoposto della Red Bull in vista della stagione 2022. Dopo la Haas tocca alla Red Bull. Il campione in carica Max Verstappen è pronto a conoscere la sua nuova monoposto, insieme al suo compagno di squadra Sergio Perez. La nuova RB18 verrà presentata questo pomeriggio, mercoledì 9 febbraio, alle ore 17:00, con un evento che, come preannunciato da Helmut Marko, non mostrerà completamente la nuova arrivata della casa di Milton Keynes. La presentazione sarà disponibile in Live streaming su Skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport F1. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’e laper seguire live ladella nuova monoposto della Redin vista della stagione. Dopo la Haas tocca alla Red. Il campione in carica Max Verstappen è pronto a conoscere la sua nuova monoposto, insieme al suo compagno di squadra Sergio Perez. La nuova RB18 verrà presentata questo pomeriggio, mercoledì 9 febbraio, alle ore 17:00, con un evento che, come preannunciato da Helmut Marko, non mostrerà completamente la nuova arrivata della casa di Milton Keynes. Lasarà disponibile in Livesu Skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport F1. SportFace.

