Da Samsung i nuovi smartphone Galaxy S22 e tablet Galaxy Tab S8

MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics presenta Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, i nuovi smartphone di punta della serie S, con uno straordinario comparto fotografico, dotato di un'avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini, un design ad effetto e costruito con materiali sostenibili."Le fotocamere dei nostri smartphone hanno trasformato il modo in cui creiamo, condividiamo e comunichiamo – dice TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience) Business -. Attraverso foto e video abbiamo la possibilità di esprimerci e restare in contatto con le persone che amiamo. Ecco perchè ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con ...

