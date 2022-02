Camilla reine consort | les dessous d’une décision de longue date prise par la reine Elizabeth II

(Di giovedì 10 febbraio 2022) C’est une annonce qui était très attendue. Dans un rare message adressé à la nation, pour son jubilé de platine,II a écrit son souhait que Camille Parker-Bowles deviennelorsque le prince Charles accédera au trône britannique. “Quand, à la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu’à sa femme, le même soutien que vous m’avez apporté, et je souhaite sincèrement que, le moment venu,soit connue sous le nom de”, a confié Sa Majesté, qui n’avait jusqu’alors jamais donné son avis sur cette question qui agite la Couronne depuis le second mariage de son aîné, en 2005. Charles etse sont dit, selon un ...

Camilla était tenue pour responsable de la mort de Diana. Le week-end dernier, pourtant, l'épouse du prince Charles a été solennellement adoubée par Elizabeth II. La mal-aimée honorée par une reine si ...