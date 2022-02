Bomba Striscia la Notizia, Iacchetti fatto fuori per sempre. Insieme a Greggio arriva la Regina di Canale 5, la conduttrice più famosa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Striscia la Notizia ha una nuova conduttrice: Silvia Toffanin. L’ufficialità è giunta dallo stesso tg satirico ideato da Antonio Ricci che attraverso un comunicato stampa ha reso noto di aver arruolato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Per lei si tratta di un esordio assoluto dietro al celebre bancone di Canale Cinque. Con chi farà coppia? A prenderla per mano ci sarà il veterano Ezio Greggio. La conduzione del tandem inedito avrà una durata di una settimana, più precisamente dal 21 al 28 febbraio, giorno in cui subentreranno i già rodati Gerry Scotti e Francesca Manzini. Dunque Ricci, per inserire nel modo più comodo la timoniera di Verissimo a Striscia la Notizia, ha scelto Greggio come guida. Anche quest’anno il comico ha ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022)laha una nuova: Silvia Toffanin. L’ufficialità è giunta dallo stesso tg satirico ideato da Antonio Ricci che attraverso un comunicato stampa ha reso noto di aver arruolato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Per lei si tratta di un esordio assoluto dietro al celebre bancone diCinque. Con chi farà coppia? A prenderla per mano ci sarà il veterano Ezio. La conduzione del tandem inedito avrà una durata di una settimana, più precisamente dal 21 al 28 febbraio, giorno in cui subentreranno i già rodati Gerry Scotti e Francesca Manzini. Dunque Ricci, per inserire nel modo più comodo la timoniera di Verissimo ala, ha sceltocome guida. Anche quest’anno il comico ha ...

Advertising

ParliamoDiNews : Striscia la Notizia, bomba sul furionda della Ferilli a Sanremo: `Pezzo di mer***`. Secondo voi... soffiata clamoro… - ivic00633480 : RT @Mary35999509: Striscia la Notizia, 'pubblicità occulta': una bomba sul Tg1, in diretta... questa roba - Mary35999509 : Striscia la Notizia, 'pubblicità occulta': una bomba sul Tg1, in diretta... questa roba - ElioLannutti : Striscia la Notizia, 'pubblicità occulta': una bomba sul Tg1, in diretta... questa roba - ParliamoDiNews : Striscia la Notizia, ira e minacce di Iva Zanicchi: `Il mio festival può finire qui`. Bomba su Sanremo, cosa non av… -