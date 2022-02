«Battiato amava gli animali | non uccideva neanche una zanzara»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra legato a Francoda un lungo sodalizio, ha raccontato del cantautore al Fatto Quotidiano, ricordando l’immensità di, ma anche la sua grande semplicità «Si e? sempre approcciato alle cose in maniera del tutto originale, spiazzante. Qualsiasi cosa un altro artista avrebbe deciso in un dato momento, non era quello che sceglieva lui. Aveva una personalita? talmente forte che non ci pensava piu? di tanto, sentiva di doverlo fare» Tanti i momenti da ricordare vissuti insieme, come quando andarono in India, al Festival Internazionale di Musica Sacra, doveincontro? il Dalai Lama. «A Bangalore, in mezzo alla musica e alla spiritualita? da tutto il mondo, i mezzi erano limitati, il mixer prese fuoco, il pianoforte era crepato. Fu una delle esperienze piu? intense ...