Altro che inflazione e crisi ucraina, i dati parlano chiaro: qui non si scopa più (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mi rivolgo a chi di dovere: lo stato d’emergenza non deve finire il 31 marzo. O meglio, finisca senza indugio lo stato d’emergenza pandemico e se ne istituisca contestualmente un Altro, uno nuovo: lo stato d’emergenza sessuale. Due anni di pandemia hanno stravolto abitudini e dinamiche, e dati alla mano possiamo affermare che c’è stata – ed è ancora in corso – una drastica diminuzione dell’attività sessuale a livello sia nazionale che globale, e sia all’interno di relazioni stabili tra persone conviventi che fra single. Oltre un terzo della popolazione italiana ha riferito di aver diminuito la propria attività sessuale dall’inizio della pandemia a oggi; da notare che pre pandemia un italiano su tre faceva sesso sul posto di lavoro. Dunque tutta colpa dello smart working, che ha separato gli amanti che si accoppiavano sulla scrivania o sulla ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mi rivolgo a chi di dovere: lo stato d’emergenza non deve finire il 31 marzo. O meglio, finisca senza indugio lo stato d’emergenza pandemico e se ne istituisca contestualmente un, uno nuovo: lo stato d’emergenza sessuale. Due anni di pandemia hanno stravolto abitudini e dinamiche, ealla mano possiamo affermare che c’è stata – ed è ancora in corso – una drastica diminuzione dell’attività sessuale a livello sia nazionale che globale, e sia all’interno di relazioni stabili tra persone conviventi che fra single. Oltre un terzo della popolazione italiana ha riferito di aver diminuito la propria attività sessuale dall’inizio della pandemia a oggi; da notare che pre pandemia un italiano su tre faceva sesso sul posto di lavoro. Dunque tutta colpa dello smart working, che ha separato gli amanti che si accoppiavano sulla scrivania o sulla ...

matteosalvinimi : Che orrore. Ma come si fa? «Aveva aggredito un’altra donna pochi giorni prima, senza documenti, mi chiedo perché l… - Inter : ?? | AUGURI ???? SIAMO SOLO NOI Tu che sai raccontare come nessun altro la vita, la gioia e il dolore non potevi ch… - RegLiguria : ?? @PixarLuca candidato agli #Oscar come Miglior film d'animazione! Un altro grande traguardo per il regista genoves… - BadMedic : @Marc76972739 @DOCTORWHO71 @idomeneo77 @barbarab1974 Un altro account senza faccia né nomi che sputacchia volgarità… - BenedettaPetru6 : RT @MathisonClaire2: Sono su Twitter solo per la politica, per informarmi,nella vita avrei voluto fare altro,ma a volte la vita è imprevedi… -