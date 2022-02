Wanda Nara, lo scatto in piscina è bollente: si vede tutto (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora una volta Wanda Nara incendia il web. Lo fa con uno scatto da far girare la testa. La scollatura è incredibile. Fan in estasi. Wanda Nara è ormai una delle donne più desiderate del mondo. La sua fama è davvero internazionale e non si ferma solo a Parigi, dove risiede attualmente. Nel corso del tempo è sempre più cresciuta diventando una vera icona per molti. Fonte InstagramOggi, la Nara è una manager a tutto tondo. Ha un proprio marchio e tante attività da mandare avanti. Una di queste è sicuramente il suo profilo Instagram. La manager argentina ha superato da poco i 10 milioni di followers e i suoi fan continuano a crescere. Segno di come, nel tempo, abbia lavorato davvero bene. Il suo profilo Instagram è casa di tanti contenuti. Alcuni ... Leggi su chenews (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora una voltaincendia il web. Lo fa con unoda far girare la testa. La scollatura è incredibile. Fan in estasi.è ormai una delle donne più desiderate del mondo. La sua fama è davvero internazionale e non si ferma solo a Parigi, dove risiede attualmente. Nel corso del tempo è sempre più cresciuta diventando una vera icona per molti. Fonte InstagramOggi, laè una manager atondo. Ha un proprio marchio e tante attività da mandare avanti. Una di queste è sicuramente il suo profilo Instagram. La manager argentina ha superato da poco i 10 milioni di followers e i suoi fan continuano a crescere. Segno di come, nel tempo, abbia lavorato davvero bene. Il suo profilo Instagram è casa di tanti contenuti. Alcuni ...

