Vittoria, Elia Basile dell’Asd Multicar Amarù in nazionale (Di martedì 8 febbraio 2022) Vittoria – Elia Basile, uno dei giovani talenti dell’Asd Multicar Amarù, è stato convocato in nazionale. In particolare, uno dei portacolori del gruppo gialloblù parteciperà ai test attitudinali per la comitiva azzurra previsti il 15 e il 16 febbraio. Dopo, dunque, si valuterà se ci saranno le condizioni per consentire a Basile di proseguire questa straordinaria esperienza in occasione di prossime convocazioni. “Che dire – afferma il presidente del sodalizio vittoriese Carmelo Cilia – siamo onorati da questo importante riscontro. Tutto ciò è un tributo al sacrificio dei nostri atleti oltre che di tutta la squadra. Questo è lo scopo del ciclismo per i nostri ragazzi oltre alla passione che anima ciascuno di loro: dedizione e tenacia finalizzate a ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 8 febbraio 2022), uno dei giovani talenti, è stato convocato in. In particolare, uno dei portacolori del gruppo gialloblù parteciperà ai test attitudinali per la comitiva azzurra previsti il 15 e il 16 febbraio. Dopo, dunque, si valuterà se ci saranno le condizioni per consentire adi proseguire questa straordinaria esperienza in occasione di prossime convocazioni. “Che dire – afferma il presidente del sodalizio vittoriese Carmelo Cilia – siamo onorati da questo importante riscontro. Tutto ciò è un tributo al sacrificio dei nostri atleti oltre che di tutta la squadra. Questo è lo scopo del ciclismo per i nostri ragazzi oltre alla passione che anima ciascuno di loro: dedizione e tenacia finalizzate a ...

