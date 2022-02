"Uomini e Donne", Giorgio Manetti ha un messaggio per Gemma: "Non incolpare Tina per i tuoi fallimenti" (Di martedì 8 febbraio 2022) Non ha saputo trattenere le lacrime Gemma Galgani quando ha ricevuto, durante la puntata dell'8 febbraio di ' Uomini e Donne ', un video - messaggio da parte del suo ex Giorgio Manetti . L'uomo, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Non ha saputo trattenere le lacrimeGalgani quando ha ricevuto, durante la puntata dell'8 febbraio di '', un video -da parte del suo ex. L'uomo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne "Uomini e Donne", Giorgio Manetti ha un messaggio per Gemma: "Non incolpare Tina per i tuoi fallimenti" Non ha saputo trattenere le lacrime Gemma Galgani quando ha ricevuto, durante la puntata dell'8 febbraio di ' Uomini e Donne ', un video - messaggio da parte del suo ex Giorgio Manetti . L'uomo, interpellato da Tina Cipollari, ha preso le difese dell'opinionista e ha consigliato a Gemma di non incolpare gli ...

Il curling è uno sport molto faticoso e ci si fa spesso male ... e gli studi dicono che se gli uomini ci mettono in assoluto più forza, l e donne riescono a mantenere la loro con molta costanza, lancio dopo lancio perché usano molto meglio le loro fibre muscolari ...

Andrea Nicole sul ritorno a Uomini e Donne ammette: “Le gambe tremavano” Dopo il burrascoso finale a Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian Aftim sono tornati in studio per avere un finale degno di questo nome e slegato dalle vicende degli ultimi momenti trascorsi lì.

CRV - Consiglio veneto approva all’unanimità legge per pari retribuzioni tra donne e uomini (Arv) Venezia 8 feb. 2022 – Parità nelle buste paga e nelle possibilità di carriera tra uomini e donne nel mondo del lavoro. È l’obiettivo della nuova legge regionale approvata all’unanimità dal ...

