Tempesta d'amore, anticipazioni 9 febbraio: la paura di Christoph

Continua l'appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d'amore che mercoledì 9 febbraio 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.

Tempesta d'amore, anticipazioni 9 febbraio

Cornelius farà un'offerta allettante a Christoph, che dal canto suo non saprà se accettare o meno. Il Saalfeld temerà di perdere la fiducia di Selina.

Cornelia sarà particolarmente felice, in quanto Benni è stato nuovamente riammesso nelle cucine del Furstenhof.

