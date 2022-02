Tantissime idee semplici per decorare la tua casa da realizzare con il riciclo! (Di martedì 8 febbraio 2022) Di seguito, qualche idea fantastica da realizzare con le proprie mani. Cesta con lavanda Per decorare e profumare la nostra casa questa idea è una soluzione davvero originale e semplice da realizzare, tutto quello che serve è una vecchia cesta e della lavanda. Fonte immagine Scaffale Il pallet di legno è un materiale che potrà essere utilizzato in mille modi, ecco come creare in poco tempo un pratico scaffale decorativo con mensole, che ospiterà sopra di esso diversi oggetti. Fonte immagine Corona fuori porta Fatta completamente con dei fiori di lavanda questa corona oltre ad essere super profumata è davvero spettacolare. Fonte immagine Un tocco di colore Anche in questo progetto sono state usate delle assi di un pallet dipinte di colori vivaci, sopra ognuna sono state fissate delle provette usate per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 8 febbraio 2022) Di seguito, qualche idea fantastica dacon le proprie mani. Cesta con lavanda Pere profumare la nostraquesta idea è una soluzione davvero originale e semplice da, tutto quello che serve è una vecchia cesta e della lavanda. Fonte immagine Scaffale Il pallet di legno è un materiale che potrà essere utilizzato in mille modi, ecco come creare in poco tempo un pratico scaffale decorativo con mensole, che ospiterà sopra di esso diversi oggetti. Fonte immagine Corona fuori porta Fatta completamente con dei fiori di lavanda questa corona oltre ad essere super profumata è davvero spettacolare. Fonte immagine Un tocco di colore Anche in questo progetto sono state usate delle assi di un pallet dipinte di colori vivaci, sopra ognuna sono state fissate delle provette usate per ...

