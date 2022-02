Simone Weil, biografia di una filosofa (Di martedì 8 febbraio 2022) Rispondere alla domanda chi è Simone Weil è un’impresa assai ardua. Probabilmente ai nostri tempi, quelli in cui abbiamo tutto ma ci manca sempre qualcosa, l’avremmo definita folle per quella sua scelta di lasciare una condizione agiata e un lavoro sicuro per sperimentare una professione faticosa e mal pagata. Ma la filosofa e scrittrice francese non è nata in questi tempi, e pure se lo avesse fatto, siamo certi, che avrebbe lasciato il segno, così come ha fatto nel secolo scorso con la sua esistenza. Nata il 3 febbraio del 1909 a Parigi, Simone Adolphine Weil è stata una filosofa e una scrittrice, nonché un’attivista partigiana a cui va il merito di aver lasciato ai postumi una vastissima opera letteraria. Tuttavia, per conoscere e comprendere l’eredità della pensatrice, è necessario ... Leggi su dilei (Di martedì 8 febbraio 2022) Rispondere alla domanda chi èè un’impresa assai ardua. Probabilmente ai nostri tempi, quelli in cui abbiamo tutto ma ci manca sempre qualcosa, l’avremmo definita folle per quella sua scelta di lasciare una condizione agiata e un lavoro sicuro per sperimentare una professione faticosa e mal pagata. Ma lae scrittrice francese non è nata in questi tempi, e pure se lo avesse fatto, siamo certi, che avrebbe lasciato il segno, così come ha fatto nel secolo scorso con la sua esistenza. Nata il 3 febbraio del 1909 a Parigi,Adolphineè stata unae una scrittrice, nonché un’attivista partigiana a cui va il merito di aver lasciato ai postumi una vastissima opera letteraria. Tuttavia, per conoscere e comprendere l’eredità della pensatrice, è necessario ...

adelphiedizioni : «I Quaderni di Simone Weil cominciano oggi ad apparirci per ciò che sono: un’opera unica e solitaria, senza ascende… - ITrofa : RT @MomentiZen: Non si possiede se non ciò a cui si rinuncia. Ciò a cui non si rinuncia ci sfugge. Simone Weil #mz - JJOHN301 : RT @MomentiZen: Non si possiede se non ciò a cui si rinuncia. Ciò a cui non si rinuncia ci sfugge. Simone Weil #mz - MunShiann : RT @MomentiZen: Non si possiede se non ciò a cui si rinuncia. Ciò a cui non si rinuncia ci sfugge. Simone Weil #mz - luca_delmese : RT @MomentiZen: Non si possiede se non ciò a cui si rinuncia. Ciò a cui non si rinuncia ci sfugge. Simone Weil #mz -