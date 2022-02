**Scuola: preside Ic Morvillo (Roma), 'prima classe con 5 positivi, solo 3 studenti in presenza'** (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Domenica è stata una giornata di intensissimo lavoro per rimodulare le classi alle nuove norme. I genitori sono stati bravi e collaborativi e abbiamo vissuto una sorta di buon inizio lunedì mattina. Ieri pomeriggio invece mi sono arrivate tantissime segnalazioni di positivi soprattutto classi d'infanzia e primaria ed alle 18 è arrivato il quinto caso in una classe delle elementari". Lo racconta all'Adnkronos Valeria Sentili, preside dell'Istituto comprensivo Francesca Morvillo, a Roma, che commenta: "Stamattina ho fatto la segnalazione alla Asl che ha messo il nuovo dispositivo di quarantena, in base al quale i non vaccinati o i vaccinati da più di 120 giorni stanno a casa. Ma già stamattina in classe erano presenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022), 8 feb. (Adnkronos) - "Domenica è stata una giornata di intensissimo lavoro per rimodulare le classi alle nuove norme. I genitori sono stati bravi e collaborativi e abbiamo vissuto una sorta di buon inizio lunedì mattina. Ieri pomeriggio invece mi sono arrivate tantissime segnalazioni disoprattutto classi d'infanzia eria ed alle 18 è arrivato il quinto caso in unadelle elementari". Lo racconta all'Adnkronos Valeria Sentili,dell'Istituto comprensivo Francesca, a, che commenta: "Stamattina ho fatto la segnalazione alla Asl che ha messo il nuovo dispositivo di quarantena, in base al quale i non vaccinati o i vaccinati da più di 120 giorni stanno a casa. Ma già stamattina inerano presenti ...

