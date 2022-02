Rayo Vallecano donne, il neo tecnico Santiso e quelle frasi oscene sullo stupro di gruppo per “fare squadra”: storia di una scelta sbagliata (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è un messaggio vocale sbucato dal passato che rischia di compromettere il futuro. Di un club, della sua tifoseria, delle sue giocatrici. La voce arriva nitida. Ed è un pugno allo stomaco. “Questo staff è incredibile, ma ci manca qualcosa – mitraglia l’uomo nel microfono del suo cellulare – continuo a dirlo, dovremmo fare qualcosa come quelli dell’Arandina, amico mio. Dobbiamo prenderne una, ma deve essere maggiorenne, per non finire in carcere, e dobbiamo farcela tutti insieme. Questo è ciò che unisce davvero uno staff e una squadra. Guardate l’Arandina, stavano per essere promossi. Forza ragazzi, buona domenica”. Sono parole oscene, frasi che descrivono un orrore difficile da spiegare. Anche perché a pronunciarle è stato Carlos Santiso, uno che oggi viene considerato l’uomo sbagliato nel posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è un messaggio vocale sbucato dal passato che rischia di compromettere il futuro. Di un club, della sua tifoseria, delle sue giocatrici. La voce arriva nitida. Ed è un pugno allo stomaco. “Questo staff è incredibile, ma ci manca qualcosa – mitraglia l’uomo nel microfono del suo cellulare – continuo a dirlo, dovremmoqualcosa come quelli dell’Arandina, amico mio. Dobbiamo prenderne una, ma deve essere maggiorenne, per non finire in carcere, e dobbiamo farcela tutti insieme. Questo è ciò che unisce davvero uno staff e una. Guardate l’Arandina, stavano per essere promossi. Forza ragazzi, buona domenica”. Sono paroleche descrivono un orrore difficile da spiegare. Anche perché a pronunciarle è stato Carlos, uno che oggi viene considerato l’uomo sbagliato nel posto ...

Iraola: "El Rayo tiene opciones de ganar la Copa del Rey, no es algo impensable" El técnico del Rayo Vallecano Andoni Iraola repasó la actualidad rayista en los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER antes de recibir al Real Betis en la previa de la ida de semifinales de la ...

La Copa es el torneo favorito de Iraola madrid – El Rayo Vallecano afronta esta semana una histórica eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey, un torneo especial para Andoni Iraola, que tanto en su etapa de futbolista como ahora de en ...

El técnico del Rayo Vallecano Andoni Iraola repasó la actualidad rayista en los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER antes de recibir al Real Betis en la previa de la ida de semifinales de la ...madrid – El Rayo Vallecano afronta esta semana una histórica eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey, un torneo especial para Andoni Iraola, que tanto en su etapa de futbolista como ahora de en ...