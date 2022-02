Pordenone | PTSD | quando il trauma diventa arte Dal 18 febbraio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è un gioco di parole. È l’acronimo di Posttic Stress Disorder (disordine da stress posttico), ma anche di Piattaforma Trans-Settoriale di Digital-art.è il nome dell’installazione che sarà presentata al pubblico, per la prima volta, a, all’ex convento di San Francesco, il 18a partire dalle 17 (resterà aperta fino alle 21; sabato 10-13 / 15-19; domenica 10-13). Due giorni più tardi comincerà un viaggio lungo un mese in altre località. L’INSTALLAZIONE – Attraverso lo scambio di competenze e saperi tra ambiti disciplinari diversi quali l’artigianato, l’ingegneria del suono, le neuroscienze e le arti digitali, l’associazione Altrememorie – grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Comune di ...