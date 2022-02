Oscar | Manfredi | “E’ una vittoria anche per la città”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Siamo molto orgogliosi per la nomination aglicome miglior film straniero per ‘È stata la mano di Dio’. Così il sindaco di Napoli , Gaetanoche ha rivolto le proprie congratulazioni al regista Paolo Sorrentino “e a tutto lo straordinario cast.” ” È unaper Napoli”., aggiunge. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

