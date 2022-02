Oro Italia nel curling | Constantini e Mosaner vincono doppio misto

(Di martedì 8 febbraio 2022) La coppiana composta da Stefaniae Amosha conquistato la medaglia d'oro nelalle Olimpiadi invernali di Pechino. Nella categoria, i due azzurri - reduci da dieci successi consecutivi - in finale hanno battuto anche la coppia norvegese formata da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, con il punteggio di 8-5. Per l'si tratta del primo titolo olimpico in questo sport.

Advertising

Eurosport_IT : PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! ?????? Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'… - Eurosport_IT : ?? L'Italia vince la medaglia d'oro nel torneo di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini nella st… - Coninews : Semplicemente perfetti! ??? Alla prima partecipazione dell'Italia nel doppio misto, Stefania #Constantini e Amos… - Eurosport_IT : CHE CAMMINO PERFETTO ?????? 11 vittorie su 11 per Amos Mosaner e Stefania Constantini: i due azzurri regalano all'Ita… - ThomBertacchini : RT @raffamimmo: Il Canada ha 16.000 tesserati nel Curling, gli USA 15.000, Scozia 11.000, Svezia 7.000, Russia Cina Svizzera Norvegia Danim… -

Ultime Notizie dalla rete : Oro Italia

Read More Sport Pechino 2022, curling: doppio misto,medaglia d'Constantini - Mosaner 8 Febbraio 2022medaglia d'nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Stefania ...Questa è la settima medaglia assoluta conquistata dall', di cui 2 d', 4 d'argento e 1 di bronzo.Negli sport delle Olimpiadi invernali sono poche le discipline nella quale l’Italia non aveva mai vinto una medaglia ... fatta da Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglia d’oro nel doppio misto a ...Si inizierà proprio giovedì dalle 9.30, con la deposizione di una corona in piazza Palatucci, in memoria di Giovanni Palatucci medaglia d'oro al valore civile nel ... La politica estera dell'Italia, ...