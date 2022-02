“Non puoi farlo”. GF Vip, Sophie Codegoni beccata sul fatto. La regia costretta a intervenire (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora problemi per i concorrenti del ‘GF Vip’. E per l’ennesima volta gli autori sono stati costretti a intervenire e a fare una reprimenda che tutti hanno sentito da casa. A farne le spese è stata Sophie Codegoni, rea di essersi comportata in modo sbagliato. Stava infatti violando una delle regole del reality show di Alfonso Signorini e quindi è stata richiamata all’ordine. La gieffina ha anche risposto alla produzione, che è stata inflessibile e ha replicato con un certo nervosismo nei suoi confronti. Parlando di Sophie Codegoni, nel corso dell’ultima puntata in diretta, Alfonso Signorini l’ha difesa attaccando Alessandro Basciano: “Da spettatore sentire come tratti Sophie quando butti giù un bicchiere di vino in più è orribile…La riempi di parolacce…E’ una roba orrenda”. Parole ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora problemi per i concorrenti del ‘GF Vip’. E per l’ennesima volta gli autori sono stati costretti ae a fare una reprimenda che tutti hanno sentito da casa. A farne le spese è stata, rea di essersi comportata in modo sbagliato. Stava infatti violando una delle regole del reality show di Alfonso Signorini e quindi è stata richiamata all’ordine. La gieffina ha anche risposto alla produzione, che è stata inflessibile e ha replicato con un certo nervosismo nei suoi confronti. Parlando di, nel corso dell’ultima puntata in diretta, Alfonso Signorini l’ha difesa attaccando Alessandro Basciano: “Da spettatore sentire come trattiquando butti giù un bicchiere di vino in più è orribile…La riempi di parolacce…E’ una roba orrenda”. Parole ...

Grande Fratello Vip, Signorini riprende Basciano: ''Orribile il modo in cui tratti Sophie Codegoni'' Tu non puoi rispondere così ad una donna" , ha continuato Signorini , deciso a far comprendere ad Alessandro la gravità della situazione, soprattutto per come viene letta all'esterno. "Io posso dirti ...

