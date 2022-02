NOI, al via dal 6 marzo su Rai 1: online il traile ufficiale (VIDEO) (Di martedì 8 febbraio 2022) La nuova serie NOI si accinge ad aprire i battenti. Essa andrà in onda a partire da domenica 6 febbraio su Rai 1 per 6 appuntamenti di fila. Il totale di episodi è 12 ognuno dei quali dura all’incirca 50 minuti. In queste ore, online è stato divulgato il trailer ufficiale del remake targato Rai di This is us, serie statunitense creata da Dan Fogelman. Trama e protagonisti della nuova serie di Rai 1 NOI A partire da domenica 6 marzo andrà on onda su Rai 1 la nuova serie con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino chiamata NOI. Si tratta di una rivisitazione della serie americana This is us tutta in chiave italiana. La nuova fiction narra le vicende della famiglia Peirò, caratterizzata da Pietro e Rebecca, che sono appunto i protagonisti, e dai loro figli: Claudio, Caterina e Daniele, interpretati rispettivamente ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) La nuova serie NOI si accinge ad aprire i battenti. Essa andrà in onda a partire da domenica 6 febbraio su Rai 1 per 6 appuntamenti di fila. Il totale di episodi è 12 ognuno dei quali dura all’incirca 50 minuti. In queste ore,è stato divulgato ildel remake targato Rai di This is us, serie statunitense creata da Dan Fogelman. Trama e protagonisti della nuova serie di Rai 1 NOI A partire da domenica 6andrà on onda su Rai 1 la nuova serie con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino chiamata NOI. Si tratta di una rivisitazione della serie americana This is us tutta in chiave italiana. La nuova fiction narra le vicende della famiglia Peirò, caratterizzata da Pietro e Rebecca, che sono appunto i protagonisti, e dai loro figli: Claudio, Caterina e Daniele, interpretati rispettivamente ...

