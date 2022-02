M5S, Ferrara: tutelare salute mentale in Asl Rm 3 (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – “Il diritto alla salute mentale parte dall’infanzia e va garantito ovunque. Così quando le famiglie dei Municipi X, XI, XII e del Comune di Fiumicino denunciano mancanza di supporto professionale per i loro figli in difficoltà, la politica ha il dovere di rispondere. Per questo ho presentato una mozione chiedendo di reclutare personale da collocare nel territorio della Asl Roma 3, che da almeno due anni non assume le figure necessarie.” “Servono neuropsichiatri, psicologi, assistenti sociali, logopedisti e terapisti della motricità, tutti specializzati nell’età infantile ed evolutiva. Persone capaci di diagnosticare e trattare in tempo psicopatologie purtroppo comuni a tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Perché in gioco ci sono proprio loro: i più giovani, il futuro del nostro territorio”. Così in un comunicato il consigliere capitolino ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – “Il diritto allaparte dall’infanzia e va garantito ovunque. Così quando le famiglie dei Municipi X, XI, XII e del Comune di Fiumicino denunciano mancanza di supporto professionale per i loro figli in difficoltà, la politica ha il dovere di rispondere. Per questo ho presentato una mozione chiedendo di reclutare personale da collocare nel territorio della Asl Roma 3, che da almeno due anni non assume le figure necessarie.” “Servono neuropsichiatri, psicologi, assistenti sociali, logopedisti e terapisti della motricità, tutti specializzati nell’età infantile ed evolutiva. Persone capaci di diagnosticare e trattare in tempo psicopatologie purtroppo comuni a tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Perché in gioco ci sono proprio loro: i più giovani, il futuro del nostro territorio”. Così in un comunicato il consigliere capitolino ...

