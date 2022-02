Lorenzo Amoruso, è crisi nera con Manila Nazzaro: “Devo riflettere” (Di martedì 8 febbraio 2022) Lorenzo Amoruso, è crisi nera con la sua compagna Manila Nazzaro attualmente concorrente del GF Vip: “Devo riflettere”. Le dichiarazioni. Lorenzo Amoruso è il compagno di Manila Nazzaro, ex Miss Italia e attuale concorrente del GF Vip. I due avevano già messo in discussione il loro rapporto partecipando a Temptation Island dimostrando di avere un rapporto sano e un grande amore. Ad oggi però è proprio Lorenzo a rimettere in discussione i suoi sentimenti guardando il comportamento della compagna al Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro insieme a Lorenzo Amoruso (via social)La bomba è ... Leggi su vesuvius (Di martedì 8 febbraio 2022), ècon la sua compagnaattualmente concorrente del GF Vip: “”. Le dichiarazioni.è il compagno di, ex Miss Italia e attuale concorrente del GF Vip. I due avevano già messo in discussione il loro rapporto partecipando a Temptation Island dimostrando di avere un rapporto sano e un grande amore. Ad oggi però è proprioa rimettere in discussione i suoi sentimenti guardando il comportamento della compagna al Grande Fratello Vip.insieme a(via social)La bomba è ...

