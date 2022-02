“Lo faccio solo per lei”. GF Vip: Manuel Bortuzzo, amore folle per Lulù. È tutto pronto (Di martedì 8 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo è ormai fuori dal ‘GF Vip’ da alcune settimane, ma il suo cuore è rimasto praticamente là dentro. Infatti, la sua fidanzata Lulù Selassié sta proseguendo la sua avventura televisiva e spera di raggiungere la finale del programma. Lui non ha nessuna intenzione di trascurarla o di starle lontano, nonostante ora la realtà dica questo. E quindi ha rivelato in queste ore di essere pronto a fare qualcosa di davvero unico nel suo genere per rendere la sua dolce metà entusiasta. Eppure Lulù qualche giorno fa si è imbestialita parecchio, ripensando a ciò che ha fatto Manuel Bortuzzo. Durante la sua conversazione con Miriana, Lulù Selassié è sbottata e ha dichiarato: “Lui doveva rimanere qua e non pensare solo ai caz*** suoi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022)è ormai fuori dal ‘GF Vip’ da alcune settimane, ma il suo cuore è rimasto praticamente là dentro. Infatti, la sua fidanzataSelassié sta proseguendo la sua avventura televisiva e spera di raggiungere la finale del programma. Lui non ha nessuna intenzione di trascurarla o di starle lontano, nonostante ora la realtà dica questo. E quindi ha rivelato in queste ore di esserea fare qualcosa di davvero unico nel suo genere per rendere la sua dolce metà entusiasta. Eppurequalche giorno fa si è imbestialita parecchio, ripensando a ciò che ha fatto. Durante la sua conversazione con Miriana,Selassié è sbottata e ha dichiarato: “Lui doveva rimanere qua e non pensareai caz*** suoi. ...

rtl1025 : ?? 'Io e Drusilla siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei. È stato solo un equivoco. Se vi faccio v… - borghi_claudio : @evelynbani @super_caz @bomboloniloste La mia rappresentanza è data dal mio voto e dal mio impegno che non sono mai… - chiatchfire : MA NEI NEGOZI LI VENDONO SOLO DAL 13 MA SIETE FUORI DI TESTA IO COME FACCIO - Gaialoveslouis : Comunque se a Milano vedo anche un solo cartellone su qualcuno che non sia Louis come artista solista vi giuro che… - itsmc17 : RT @luIuriant: MA STAVA DAVVERO PER VOLARE DAL CORNICIONE IO NON CE LA FACCIO ALESSANDRO INIZIO A VOLERTI BENE SOLO PERCHÉ GLI HAI SALVATO… -