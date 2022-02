Advertising

sportli26181512 : L'ex Tottenham Mousa Dembele fissa la data del ritiro: L’ex centrocampista del Tottenham, Mousa Dembele, ha annunci… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Mousa

Goal.com

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloDembele preannuncia il ritiro: "Ecco quando smetto col calcio". Il centrocampista belga fissa l'addio L'ex centrocampista delDembele, ha annunciato che presto si ritirerà. Il centrocampista belga del Guangzhou R&F ha fatto la seguente comunicazione sui social. Questo il messaggio: "Ciao a tutti, come prima ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloDembele preannuncia il ritiro: "Ecco quando smetto col calcio". Il centrocampista belga fissa l'addio L'ex centrocampista delDembele, ha annunciato che presto si ritirerà. Il centrocampista belga del Guangzhou R&F ha fatto la seguente comunicazione sui social. Questo il messaggio: "Ciao a tutti, come prima ...Mousa Dembele , uno dei centrocampisti più forti della storia ... e tra i 2010 ed il 2019 ha giocato in Premier League prima con il Fulham e poi con il Tottenham. Centrocampista box-to-box, è stato ...L’ex centrocampista del Tottenham, Mousa Dembele, ha annunciato che presto si ritirerà. Il centrocampista belga del Guangzhou R&F ha fatto la seguente comunicazione sui social. Questo il messaggio: ...