La tutela dell'ambiente entra in Costituzione (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Camera, con 468 voti a favore uno contrario e 6 astenuti, ha approvato in via definitiva la riforma che introduce in Costituzione la tutela dell'ambiente. In particolare, sono state approvate le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, approvate in un testo unificato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato.Essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti, il provvedimento entrerà quindi subito in vigore e non ci sarà bisogno di un eventuale referendum confermativo.“Penso che sia una giornata epocale. E' giusto che la tutela ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Camera, con 468 voti a favore uno contrario e 6 astenuti, ha approvato in via definitiva la riforma che introduce inla. In particolare, sono state approvate le modifiche agli articoli 9 e 41in materia di, approvate in un testo unificato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato.Essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti, il provvedimento entrerà quindi subito in vigore e non ci sarà bisogno di un eventuale referendum confermativo.“Penso che sia una giornata epocale. E' giusto che la...

Advertising

MiTE_IT : Inserita la tutela dell’#ambiente, della #biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della… - Montecitorio : 468 voti favorevoli. Sì definitivo della Camera alle modifiche agli articoli 9 e 41 della #Costituzione in materia… - ilpost : La tutela dell’ambiente e della biodiversità è stata introdotta in Costituzione - talismanogiada : #costituzione La tutela dell'ambiente non era in Costituzione? ?? Adesso mi fan rottamare la Fiat Uno e mi obbliga… - Frodo_2021 : RT @Idonei_INL: @AndreaOrlandosp Mentre (giustamente) la #tutela dell' #ambiente diventa #principio #costituzionale in via esplicita, a che… -