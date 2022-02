Imminente importante annuncio verso la fusione nucleare. Risultati in arrivo dal JET (Di martedì 8 febbraio 2022) Il 9 febbraio il consorzio EUROfusion terrà una conferenza stampa per annunciare importanti Risultati ottenuti dal reattore sperimentale europeo JET. A gennaio era stato "acceso" il 100.000simo impulso di plasma.... Leggi su dday (Di martedì 8 febbraio 2022) Il 9 febbraio il consorzio EUROfusion terrà una conferenza stampa per annunciare importantiottenuti dal reattore sperimentale europeo JET. A gennaio era stato "acceso" il 100.000simo impulso di plasma....

