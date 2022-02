Il Salone delle Meraviglie su Real Time: al via la quinta stagione (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Salone delle Meraviglie è un programma tv della categoria Reality show nuovamente al via a febbraio 2022 su Real Time. Si tratta di un format unico, perché segue le giornate dell’innovativo negozio di parrucchiere frequentato dai vip il cui titolare e protagonista assoluto è Federico Fashionstyle. La programmazione ha previsto la messa in onda consecutiva delle prime due stagioni, suddivise in dieci puntate, ognuna composta da due episodi. La terza stagione è poi andata in onda dal 7 gennaio 2020; la quarta stagione dal 5 gennaio 2021, la quinta stagione dall’8 febbraio 2022. Subito sotto trovate l’indice completo anche delle stagioni precedenti. Puntate stagione 1 ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilè un programma tv della categoriaity show nuovamente al via a febbraio 2022 su. Si tratta di un format unico, perché segue le giornate dell’innovativo negozio di parrucchiere frequentato dai vip il cui titolare e protagonista assoluto è Federico Fashionstyle. La programmazione ha previsto la messa in onda consecutivaprime due stagioni, suddivise in dieci puntate, ognuna composta da due episodi. La terzaè poi andata in onda dal 7 gennaio 2020; la quartadal 5 gennaio 2021, ladall’8 febbraio 2022. Subito sotto trovate l’indice completo anchestagioni precedenti. Puntate1 ...

