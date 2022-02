Il Napoli regala la maglia di Osimhen autografata: scopri come vincerla (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Napoli ha comunicato sulla propria pagina Instagram ufficiale una partnership con il famoso portale sul mondo del calcio 433. Le due pagine hanno annunciato un concorso per vincere la maglietta del flames kit di Victor Osimhen autografato dall’attaccante nigeriano. Di seguito lo scatto e le indicazioni per partecipare: Per provare a vincere la maglietta occorre rispettare due requisiti abbastanza elementari, come annunciato all’interno del post: è necessario seguire la SSC Napoli e 433 su Instagram e si devono taggare due amici nei commenti. Il vincitore sarà annunciato il 15 febbraio. Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilha comunicato sulla propria pagina Instagram ufficiale una partnership con il famoso portale sul mondo del calcio 433. Le due pagine hanno annunciato un concorso per vincere la maglietta del flames kit di Victorautografato dall’attaccante nigeriano. Di seguito lo scatto e le indicazioni per partecipare: Per provare a vincere la maglietta occorre rispettare due requisiti abbastanza elementari,annunciato all’interno del post: è necessario seguire la SSCe 433 su Instagram e si devono taggare due amici nei commenti. Il vincitore sarà annunciato il 15 febbraio.

