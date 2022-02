GF Vip 6, Alex Belli verso Il Paradiso delle Signore? Tutta la verità (Di martedì 8 febbraio 2022) Da sempre il personaggio principale della sesta edizione del Grande Fratello Vip nonostante il suo ritiro, Alex Belli non smette di far parlare di sé. Qualche settimana fa era emersa una notizia che parlava della possibilità di rivedere l’attore sul set di una fiction molto affermata. Stiamo parlando de Il Paradiso delle Signore, il quale pare aver aperto persino i contatti con l’ex gieffino. Tuttavia, gli esperti rivelano un clamoroso retroscena che avrebbe fatto saltare tutto. GF Vip, un concorrente minaccia di lasciare la Casa: il motivo L'elezione di Delia Duran come prima finalista di questo Grande Fratello Vip 6 ha lasciato tutti increduli e c'ਠchi minaccia di andarsene ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 febbraio 2022) Da sempre il personaggio principale della sesta edizione del Grande Fratello Vip nonostante il suo ritiro,non smette di far parlare di sé. Qualche settimana fa era emersa una notizia che parlava della possibilità di rivedere l’attore sul set di una fiction molto affermata. Stiamo parlando de Il, il quale pare aver aperto persino i contatti con l’ex gieffino.via, gli esperti rivelano un clamoroso retroscena che avrebbe fatto saltare tutto. GF Vip, un concorrente minaccia di lasciare la Casa: il motivo L'elezione di Delia Duran come prima finalista di questo Grande Fratello Vip 6 ha lasciato tutti increduli e c'ਠchi minaccia di andarsene ...

