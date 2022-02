Coppa Italia, le pagelle di Inter - Roma: Dzeko e Sanchez decisivi, giallorossi in apnea (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Inter (3 - 5 - 2) Handanovic 6.5 Concentrato nelle poche occasioni che la Roma crea dalle sue parti. D'Ambrosio 5.5 Si perde Zaniolo e Abraham a turno in alcune folate offensive della Roma. Skriniar 6. Leggi su globalist (Di mercoledì 9 febbraio 2022)(3 - 5 - 2) Handanovic 6.5 Concentrato nelle poche occasioni che lacrea dalle sue parti. D'Ambrosio 5.5 Si perde Zaniolo e Abraham a turno in alcune folate offensive della. Skriniar 6.

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Inter si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia, battendo 2-0 la Roma a San Siro #ANSA - VEAPCbkAAOeyrhB : Domani tocca a noi forza juve sempre una bella coppa italia. -