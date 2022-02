Beppe Grillo: “Movimento 5 Stelle rispetta la sentenze: la situazione è complicata, promuoverò un momento di confronto” (Di martedì 8 febbraio 2022) Beppe Grillo, il garante del Movimento 5 Stelle, ha commentato l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso in via cautelare le due delibere che hanno portato dapprima alla modifica lo statuto del Movimento e, successivamente, all’elezione di Giuseppe Conte come presidente della forza politica. Beppe Grillo: “Movimento 5 Stelle rispetta la sentenze: promuoverò un momento di confronto” Il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha postato un messaggio sui suoi canali social per commentare l’ordinanza del Tribunale di Napoli, diffusa nella giornata di lunedì 7 febbraio. Nello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 febbraio 2022), il garante del, ha commentato l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso in via cautelare le due delibere che hanno portato dapprima alla modifica lo statuto dele, successivamente, all’elezione di Giuseppe Conte come presidente della forza politica.: “laundi” Il garante del, ha postato un messaggio sui suoi canali social per commentare l’ordinanza del Tribunale di Napoli, diffusa nella giornata di lunedì 7 febbraio. Nello ...

Advertising

davidallegranti : Dice Beppe Grillo che le sentenze si rispettano - Agenzia_Ansa : Beppe Grillo interviene sui social dopo la sospensione da parte del Tribunale di Napoli del nuovo statuto del M5s e… - beppe_grillo : Ecco le Cinque stelle polari che ricordano le cinque parole chiave delle proposte di Italo Calvino per il nuovo mil… - Ecatetriformis : RT @LGio75: @erretti42 Che poi parlano quelli espulsi da @luigidimaio @vitocrimi e @beppe_grillo, @GiuseppeConteIT non c'entra nulla! In og… - 51Pier : RT @jacopo_iacoboni: Novità mattutine. Beppe Grillo ha scritto un post in cui stoppa Conte: 'Le sentenze si rispettano. Ora silenzio, e nie… -