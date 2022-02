Atletica | quando e a che ora gareggia Marcell Jacobs a Lodz Dove vederlo in tv | programma | canale | streaming

(Di martedì 8 febbraio 2022)tornerà in gara venerdì 11 febbraio alla Orlen Cup di(Polonia), tappa del World Indoor Tour dileggera (livello silver). Il Campione Olimpico dei 100 metri, reduce dalla vittoria ottenuta a Berlino lo scorso 4 febbraio col tempo di 6.51, si appresta a disputare la sua seconda gara dopo la doppia apoteosi di Tokyo. L’azzurro si cimenterà sui 60 metri al coperto, distanza su cui vinse il titolo continentale nella passata stagione. Si attende ancora di conoscere la startlist e quali saranno i suoi avversari.si disputerà la prossima gara di? Non ci sono soste per il 27enne, che sarà protagonista venerdì 11 febbraio a(Polonia). La tradizionale Orlen Cup abbraccerà il Campione Olimpico nella sua ...

L'ho sentitasono arrivati tutti i titoli che ho vinto a Tokyo, non ero abituato. Non vedo l'ora di garaggiare ancora, a partire da venerdi in Polonia, Mi mancava quell'adrenalina della gara, ...Anche in questo caso la corsa ha iniziogli agenti decidono di controllare il giovane fermo ...dove riescono a raggiungerlo e bloccarlo portando a 2 - 0 lo score della giornata di...Si sono svolti nello scorso weekend, sabato 5 e domenica 6 febbraio al PalaMarche di Ancona le rassegne nazionali di atletica leggera indoor con i ... La tempra dell’atleta si nota nella sfida sui ..."Prima della batteria a Berlino ero emozionato, un po' di pressione c'è stata. L'ho sentita quando sono arrivati tutti i titoli che ho vinto a Tokyo, non ero abituato. Non vedo l'ora di garaggiare ...